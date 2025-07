Política “Acredito na inocência de Cristina”, diz Lula após visitar ex-presidente argentina em apartamento onde ela cumpre prisão domiciliar

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Cristina deverá passar os próximos seis anos detida, usando tornozeleira eletrônica e tendo de respeitar várias limitações. Foto: Reprodução/Instagram Cristina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse acreditar na inocência da ex-presidente argentina Cristina Kirchner nesta quinta-feira (3), após visitá-la em seu apartamento, no bairro portenho de Constitución, onde ela cumpre prisão domiciliar por corrupção. O encontro, que ocorreu ao final da participação de Lula na cúpula do Mercosul em Buenos Aires, durou pouco menos de uma hora.

“Acredito na inocência de Cristina”, disse Lula, segundo interlocutores presentes no encontro.

A ex-presidente foi condenada a seis anos de corrupção, e, a menos que a Justiça decida revogar o benefício da prisão domiciliar – ao qual ela tem direito por ter mais de 70 anos –, Cristina deverá passar os próximos seis anos detida, usando tornozeleira eletrônica e tendo de respeitar várias limitações.

O advogado de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, teve de apresentar um pedido formal de autorização para a visita de Lula aos juízes da Segunda Vara Federal de Direito Oral. Ele obteve a autorização ontem.

O presidente não fez comentários, nem na entrada nem na saída. Até o momento, Lula tem sido comedido em seus comentários sobre a situação jurídica de Cristina. Em um tuíte publicado em 11 de junho, após conversa telefônica com a ex-presidente, ele expressou sua “solidariedade” em um “momento difícil”, mas evitou avaliar o processo que levou à sua condenação.

Do lado de fora, militantes de kirchneristas cantavam músicas peronistas, com mensagens de apoio à ex-presidente. Em vários momentos, os militantes pediram que Lula aparecesse na varanda do apartamento, mas o ex-presidente optou por não transformar a visita num ato de militância política.

Seus assessores insistiram, em todo momento, que “Lula não entrará no mérito do processo judicial”.

Kirchner, 72, lidera o Partido Justicialista e é o principal oponente do governo do presidente Javier Milei. Condenada, ela só poder receber familiares, médicos e seus advogados, de acordo com as condições de detenção impostas pela Justiça. Sua sentença, que também inclui proibição perpétua de exercer cargos públicos, foi mantida dias depois de ela anunciar sua candidatura a legisladora pela província de Buenos Aires.

O presidente chegou acompanhado de poucos assessores. Seu último compromisso em Buenos Aires foi o encontro com o Prêmio Nobel da Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, na residência do embaixador brasileiro. Encerrada a agenda em Buenos Aires, Lula viajará para o Rio de Janeiro, onde será anfitrião, nos dias 6 e 7, da cúpula de presidentes e chefes de governo do Brics.

