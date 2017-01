André Marques analisa vida 3 anos após cirurgia bariátrica: “Me sinto com 20 anos”

Aos 37 anos de idade, André Marques vem se sentindo cada vez mais jovem. E grande parte desse bem estar está ligado com a cirurgia bariátrica que fez três anos atrás. “Voltei a ter uma vida ‘normal’. Ganhei mais disposição para brincar com meus cachorros, subir escada, para pegar algo, para viver, para amar… para tudo. Me sinto com 20 anos de novo”, disse em entrevista.

Na vida profissional, o apresentador, solteiro após terminar um casamento de sete anos com a veterinária Manuella Vieira, também não tem do que reclamar. Após deixar o comando do “É de Casa”, André tem se dedicado exclusivamente às gravações do “The Voice Kids”, programa que assumiu após a saída de Tiago Leifert. “Sou fã do programa desde a estreia, agora apresentado então… São emoções diferentes e mais fortes. Eu já amava o programa como espectador. E agora descobri que me emociono e me divirto na mesma proporção, o que é muito legal. A turminha é da pesada, não vai ser moleza não”, festejou.

E a dedicação ao programa é tão grande que André chegou a perder peso durante a preparação para comandar a atração, que tem Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla Victor e Léo como técnicos. “Perdi três quilos. Na verdade, era mais uma questão da adrenalina, não tinha muita fome, comia pouco. Eu só queria viver e respeitar aquela energia que era gravar com as crianças. Perdi peso, mas ganhei 20 quilos de amor e energia”, contou, empolgado.

