Andreia Horta revela ter casado com humorista do Lady Night

Quando o assunto é a vida pessoal, Andreia Horta é muito discreta, mas na última sexta-feira (20), surpreendeu os fãs ao revelar que está casada. No Instagram, a atriz publicou e oficializou a união com Marco Gonçalves, humorista do Lady Night.

Em foto fofa os dois aparecem exibindo a aliança de casamento, a atriz, que interpretou Elis Regina nos cinemas, declarou:

Marco também usou seu perfil na rede social para anunciar a novidade. “Demorou mas você chegou meu amor… minha sorte, meu norte, meu chão. Pra onde eu volto, de onde eu parto. Que a vida conserve nosso riso… amor da minha vida”, escreveu.

