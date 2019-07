Andressa Suita ganha beijo e elogio de seu marido Gusttavo Lima em show

Gusttavo Lima ganhou a companhia da mulher, Andressa Suita, em seu show em São José de Rio Preto, em São Paulo, nesta semana. Além de se divertir nos bastidores com amigos, a modelo foi chamada ao palco pelo sertanejo. “Essa mulher está mais estourada que eu… Onde essa mulher vai é isso”, elogiou o intérprete de “Cem Mil”, enquanto o público aplaudia os dois. Depois de dar um beijo na mulher, o artista – homenageado pela dupla Zé Neto e Cristiano em show recente – ele passou o microfone para ela. “Dá um beijo para a galera de Rio Preto!”. “Oi, gente! Boa noite!”, saudou Andressa.

Casal cogitou mudança para a cidade

No momento a dois no palco, Gusttavo explicou ainda que os dois já pensaram em morar na cidade. “Ela virou comigo e falou assim: ‘Se eu um dia a gente decidir se mudar de Goiânia, uma cidade que eu quero é São José do Rio Preto’. Por Deus do céu! Você tem muitos amigos aqui, né? Ela sai lá de Goiânia para fazer o cabelo aqui. Conta quem é seu cabeleireiro”, disse o sertanejo, que recebeu massagem da modelo antes de show na semana passada. “O Mario Henrique, mas ele já foi porque tem que trabalhar amanhã”, justificou a loira, fã de produções grifadas até mesmo para viagens de avião. Em tom bem-humorado, Gusttavo ainda acrescentou: “Eu tava até estranhando, vir toda semana arrumar o cabelo aqui. O cantor não aguenta não”.

Andressa usou look rocker

Fashionista assumida, Andressa usou uma produção rocker e com toque romântico para o show do marido. Ela aliou um jeans de cintura alta e lavagem clara com uma jaqueta cheia de tachinhas e patches da Zara, T-shirt branca. Horas antes, ela renovou o visual e deixou o cabelo mais loiro. “Gostaram do meu novo hair?! Dessa vez um pouco mais dourado!”, escreveu na legenda do clique. “Êta mulher bonita!”, comentou o cantor.

Modelo falou sobre filhos e casamento

Andressa e Gusttavo são pais de Gabriel, de 2 anos, e Samuel, de 11 meses, herdeiros que sempre roubam a cena quando aparecem nas redes sociais do casal. E, em entrevista recente, a famosa comentou as mudanças trazidas pela vinda dos dois no casamento. “Nos fez mais firmes. A gente construiu a nossa família, agora precisamos cuidar disso”, avaliou a modelo. Ela ainda contou como a família aproveita os momentos de folga: “Nossa rotina é um pouco complicada, porque o Gusttavo tem shows de quinta a domingo, até o ano que vem ele não tem mais final de semana. O nosso final de semana em família acaba sendo de segunda, terça e quarta. O meu filho mais velho, Gabriel, é muito dependente do pai, sente muita falta por ser mais velho e já entender, então antes, depois do show, ele voltava pra casa, mas a logística é muito complicada, é cansativo e o custo aumenta muito”.

