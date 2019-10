Anitta e Marília Mendonça revelam capa e nome do single conjunto

Anitta e Marília Mendonça revelaram nas suas redes sociais, no início da noite de sexta-feira (25), a capa e o nome do primeiro single que reúne duas potências femininas do universo pop brasileiro dos últimos anos.

“Some que ele vem atrás” é o nome da música inédita gravada pelas cantoras. O lançamento da música está previsto para a última semana deste mês de outubro.

A expectativa no mercado fonográfico brasileiro é grande pela união de forças de duas cantoras que arrastam multidões nos respectivos segmentos da indústria da música.

Anitta e Marília Mendonça já gravaram singles com nomes de peso no mercado, caso do cantor de forró Wesley Safadão, cuja discografia inclui colaborações com as duas cantoras.

A recorrência de conexões entre grandes estrelas do universo pop não anula a expectativa pelo primeiro encontro musical da estrela do pop funk latino com a rainha da sofrência sertaneja no single “Some que ele vem atrás”. As informações são do portal G1.