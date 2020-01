Celebridades Anitta faz ensaio sensual e deixa parte dos seios à mostra

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Look ousado de Anitta chamou a atenção dos fãs. Foto: Reprodução/Instagram Look ousado de Anitta chamou a atenção dos fãs. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta tem causado alvoroço entre os fãs com seus cliques ousados. A cantora avisou na quinta-feira (23) que será capa da revista Neo2 Magazine, famosa revista espanhola, e aproveitou para compartilhar alguns registros no qual, em um deles, deixa parte dos seios à mostra.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à artista, que posou para as lentes do fotógrafo Rafa Gallar. “Dona do mundo”, enalteceu um. “Muito perfeita”, acrescentou outra.

Com a agenda sempre cheia, Anitta, que fez parceria com o DJ Gabriel do Borel, recentemente comemorou o lançamento da nova música, “Joga Sua Potranca”, com um clique bem ousado de biquíni. Em uma das imagens, Gabriel aparece hipnotizado dando um “confere” nas curvas da dona do hit “Veneno”.

