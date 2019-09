Anitta ganha elogio de Demi Lovato: “Ela é perfeita”

Após uma onda de parcerias internacionais, Anitta recebeu um elogio de ninguém menos do que a cantora norte-americana Demi Lovato, ex-Disney. Em uma foto publicada em seu Instagram na segunda-feira (23), Anitta chamou a atenção ao aparecer vestindo apenas uma calcinha e um top. “She’s flawless”, comentou Demi, o que pode significar “Ela é perfeita” ou “Ela não tem defeitos”.

Os fãs rapidamente comentaram a mensagem de Demi e pediram até parceria das duas em músicas. Também comentaram na publicação de Anitta a humorista Dani Calabresa, Alice Braga, Tati Zaqui e o perfil da banda britânica Clean Bandit, dentre outros famosos.

Outra parceria internacional que está sendo especulada sobre Anitta é com o cantor norte-americano Pharrell Williams. Os dois apareceram juntos em uma foto recentemente, e não deram detalhes sobre o encontro, que aconteceu em um estúdio nos Estados Unidos. Pharrel Williams é lembrado, entre outros trabalhos, pela música “Happy” e “Feel”, parceria com Calvin Harris, Katy Perry e Big Sean.

Luana Piovani

A apresentadora Luana Piovani voltou a falar sobre a separação do surfista Pedro Scooby, seu ex-marido, com a cantora Anitta. Em um comentário no Instagram na segunda-feira ela respondeu a um comentário de uma fã que a questionava sobre o caso.

“Lu, muito feliz por você e o Pedro serem amigos novamente! Os filhos agradecem! Agora, queria comentar, que circo que fizeram com o Pedro, hein? Será que é óbvio só para mim que aquele cara, o fofoqueiro no caso, é pau mandado da ex? Pqp! Que circo, hein, quantas ofensas desnecessárias ao cara. Mana, tenho muitos amigos homossexuais, Pedro é macho, galera! Pelo amor… Desculpe comentar, mas to boba com tudo isso! Espero que ele veja! Ubuntu pra você! Boa semana!”, escreveu a fã.

“Fro, não acho que tenha sido pau mandado, não, acho que é imbecil mesmo. Agora, passarinho que come pedra tem que saber o que tem. Pedro foi se meter com morcego, acordou de ponta-cabeça. Vivendo e aprendendo, espero que tenha valido a lição”, respondeu Luana.

Rock in Rio

Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, apresentou nesta terça-feira (24) a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, zona oeste do Rio, para a imprensa e também abriu o lugar para os colaboradores do evento – o pessoal que vai pegar no pesado. Ela ainda falou sobre Anitta, umas das atrações mais aguardadas do festival entre os artistas brasileiros.

“[Ela] trouxe um ar muito mais pop para o trabalho dela, não só funk original, que também é bem vindo. Nessa construção de futuro dela, que começou lá atrás, ela entendeu que faria todo sentido. Ele [Roberto Medina] convidou, ela esteve com a gente em Lisboa e botou a Cidade do Rock pra dançar, foi muito bonito. Não tenho nenhuma dúvida que vai ser um dos shows mais marcantes dessa edição. Ela vem com essa garra”, contou Roberta, que aposta que a funkeira estará entre os cinco melhores shows do festival.

