Anitta, Luis Fonsi e Nicki Minaj: Confira os lançamentos desta sexta-feira

Sextamos com lançamento. Nesta sexta-feira (21) diversas parcerias foram lançadas e nomes como o de Anitta, Luis Fonsi e Nicki Minaj são alguns, dos muitos, destaques.

Para abrir a lista temos o single do DJ Alex Sensation com as participações de Anitta e Luis Fonsi. “Pa’ Lante”, que é totalmente em espanhol, trás em seu videoclipe um ar bem tropical . Em seu Instagram Anitta comentou o lançamento e disse ainda: “É uma das minhas músicas preferidas das que gravei ultimamente. Eu sei que é em espanhol, mas acho que eu nunca gravei uma música com uma letra tão incrível que tinha tudo a ver com o que eu penso“.

Além de “Pa’ Lante” a brasileira já participou de outros dois feats este ano, “Faz Gostoso” com Madonna e “Make It Hot” com Major Lazer.

Confira:

Nicki Minaj também marcou presença na lista, com o single “Megatron” a rapper busca emplacar mais uma faixa nas mais ouvidas. Nicki começou a divulgar a nova música a cerca de uma semana em suas redes sociais, vale ressaltar que o clip conta ainda com a, já tradicional, sensualidade da cantora.

Confira:

Confira ainda a nova parceria entre Camilla Cabello e Shawn Mendes.

