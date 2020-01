Magazine Anitta nega beijos em Thiago Martins em bastidor de “Amor de Mãe”: “Só em cena”

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Na novela, a poderosa vai aparecer caracterizada no maior estilo cowgirl como Sabrina, uma fã que tenta a qualquer custo se aproximar de Ryan, papel de Thiago Martins Foto: Reprodução/Instagram Na novela, a poderosa vai aparecer caracterizada no maior estilo cowgirl como Sabrina, uma fã que tenta a qualquer custo se aproximar de Ryan, papel de Thiago Martins (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Arriscar outra profissão estava mesmo nos planos de Anitta! Na última terça-feira (07), a cantora estreou como atriz e gravou sua primeira participação em “Amor de Mãe”, da TV Globo. Na novela, a poderosa vai aparecer caracterizada no maior estilo cowgirl como Sabrina, uma fã que tenta a qualquer custo se aproximar de Ryan, papel de Thiago Martins.

Nas cenas, a personagem consegue fisgar e trocar beijos com o ídolo, mas o rumor que corre é que os artistas teriam ficado juntos nos bastidores da trama entre um intervalo e outro das filmagens.

Atração confirmada do Coachella 2020, Anitta garante que ela e Thiago Martins não se envolveram pelos bastidores da trama escrita por Manuela Dias, autora e namorada de Murilo Benício.

“Teve beijo em cena, somente. Não tivemos camarim. As trocar [de roupa] foram feitas no banheiro”, contou nesta quinta-feira (09). Nos stories do Instagram do ator, a funkeira aparece o elogiando: “Eu acho que estou começando a aprender e você foi um bom professor”.

Na pele de uma fã em “Amor de Mãe”, a cantora comemora a oportunidade de representar seus admiradores: “Vai ser muito legal estar no outro lado, do lado do fã mesmo”, disse.

“Olha a nova atriz do Brasil. Vai explodir, vai mandar superbem. Ela faz de tudo”, elogiou Thiago Martins. No fim do ano passado, a voz de “Show das Poderosas” se afirmou solteira e disse não ter encontrado “ninguém do nível”.

Já o cantor vive uma relação sem rótulos com a modelo e estudante de medicina, Talita Nogueira. O último registro dos dois juntos foi no Natal, acompanhado da família da jovem.

