Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Cantora norte-americana (E) repostou vídeo com a brasileira em seu Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Anitta viveu um momento de forte emoção durante viagem a Aspen, nos Estados Unidos. Quando a cantora passeava em uma das lojas da cidade encontrou-se, ao acaso, com Mariah Carey, de quem é fã. Feliz, a brasileira chorou muito e se referiu a artista norte-americana por “diva”, “rainha” e “minha número 1” na postagem.

“Eu já falei um milhão de vezes sobre minha paixão e idolatria por ela. Nunca tive dinheiro para ir atrás dela como a grande fã que sou. [Quando consegui dinheiro não tinha era tempo]. Trouxe minha família para o meu lugar favorito. Passamos todas as noites cantando suas músicas”, relembrou Anitta, ocupando, dessa vez, o lugar de tiete e não mais de celebridade.

“Eis que, de repente, o destino colocou a gente no mesmo lugar. O momento que eu ensaiei desde pequena para acontecer. Cruzei com a razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida. Que sensação louca. Que presente de Natal. Não preciso de mais nada. All I wanted for Christmas was a moment like that. I LOVE YOU”. (“Tudo o que eu queria para o Natal era um momento como esse. Eu te amo”, em tradução livre).

Muito receptiva, ao ver a emoção de Anitta ao encontrá-la, Carey disse “não entendo português, mas a amo”. Além disso, repostou o vídeo com a artista brasileira acompanhado dos dizeres: “Um encontro casual em Aspen! Amo você, Anitta” e um emoji de coração.

O fim de 2019 tem sido de fortes emoções para a cantora brasileira. No início do mês de dezembro, Anitta chorou no palco, ao fazer um show gratuito, no Parque Madureira, zona norte do Rio. A ideia da artista era repetir a apresentação feita no Rock in Rio para a “sua galera”, de Honório Gurgel, Madureira, Irajá.

“No início eu não estava conseguindo cantar por que, do lado direito, eu vi muita gente do meu bairro, da minha igreja, de Honório, Santa Luzia, mas vocês já falam que eu canto tudo errado, desafinado em qualquer situação, então foda-se”, afirmou a cantora em suas redes sociais após o show.

