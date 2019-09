Anitta tem estafa, ficará em repouso, e Multishow cancela episódio de programa

O canal Multishow informou nesta segunda-feira (02) que não exibirá o episódio ao vivo do programa “Anitta Entrou no Grupo”, que estava previsto para esta terça-feira (03). O cancelamento acontece após a cantora ser diagnosticada com estafa.

Segundo o canal, Anitta seguirá recomendação médica e fará repouso por conta da doença, que corresponde a um cansaço ou desgaste do organismo, podendo afetar aspectos físicos ou mentais. Apesar disso, não houve outros cancelamentos na agenda da cantora, segundo sua assessoria.

De acordo com o Multishow, será reexibido nesta semana o primeiro episódio da temporada, que recebeu as bandas É o Tchan e Melim. A expectativa é que os episódios inéditos retornem na próxima semana.

Um suposto problema de saúde da cantora já tinha vindo à tona na semana passada, quando ela resolveu terminar o relacionamento que mantinha com o surfista Pedro Scooby. “Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha”, disse a cantora.

​Anitta e Scooby assumiram o namoro em junho deste ano, cerca de dois meses depois de o surfista anunciar o término do casamento com a apresentadora Luana Piovani. Antes da confirmação do namoro, eles chegaram a ser flagrados juntos em uma viagem a Bali.

Piovani

Luana Piovani é conhecida por não ter papas na língua. Desde que terminou seu casamento com Pedro Scooby, ela tem falado abertamente sobre o novo relacionamento do surfista, com Anitta. E, após o fim da relação, não foi diferente.

Durante uma transmissão de vídeo ao vivo nesse domingo (01), Luana Piovani soltou esta: “O babado lá do fim do troço… Não sei nem o que dizer, né? Me deu a sensação de que ele falou: ‘Olha só, Brasil, essa semana ninguém faz cagada não, que a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho, está avisado’. Que constrangimento”, disse ela rindo.