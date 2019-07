“Annabelle 3: De Volta Para Casa”: idoso morre durante sessão do filme

Um idoso morreu dentro do cinema na cidade de Pattaya, na Tailândia, durante sessão do filme “Annabelle 3: De Volta Para Casa”. Segundo o jornal The Mirror, Bernard Channing, de 77 anos, passava férias no local. Testemunhas relatam que o homem passou mal dentro da sala e, mesmo após a polícia ser chamada, ele teria morrido sentado na poltrona.

O corpo foi levado para um hospital local, onde a autópsia ainda será realizada. A embaixada britânica no país asiático já foi contatada e informou que a polícia trabalha no caso sem “procurar alguém conectado à morte” e que “não há suspeitos”.

Não foi o primeiro caso de uma pessoa morrer em um cinema. Em 2016, um idoso de 65 anos sofreu um infarto durante uma sessão de “Invocação do Mal 2”.

