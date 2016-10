Anne Hathaway confessa que “fingiu felicidade” ao ganhar o Oscar em 2013

Enquanto muitos passam a vida inteira sonhando com um Oscar, Anne Hathaway precisou fingir que estava feliz ao ouvir seu nome na cerimônia de 2013. Ela relatou o que sentiu no momento em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Hathaway foi premiada como melhor atriz coadjuvante ao interpretar Fantine em “Os Miseráveis” (2012). Na história, a personagem tem uma vida sofrida, vende os cabelos e dentes e é obrigada a se prostituir para sustentar a filha.

À publicação, ela contou que ainda se sentia emocionalmente desgastada pelo papel. “Eu me senti muito desconfortável”, lembrou. “Tive que ficar de pé na frente das pessoas e sentir algo que eu não sentia, que é uma felicidade simples.”

“É uma coisa óbvia, você ganha um Oscar e supostamente deve ficar feliz. Eu não me senti assim. Eu me senti mal porque estava em um vestido que custa mais do que algumas pessoas vão ver em sua vida, e ganhei um prêmio por interpretar uma dor que é real para boa parte da nossa experiência coletiva como seres humanos”, acrescentou.

Na época, a atriz era uma das mais requisitadas de Hollywood e a superexposição lhe rendeu críticas, que só aumentaram após a reação apática no Oscar.

“Tentei fingir que estava feliz e não deu certo. É chato. Mas o que você aprende com isso é que você só pensa que pode morrer de vergonha, mas não morre”, disse.

