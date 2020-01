Celebridades “Antigamente tomava banho e emagrecia, agora não é fácil, faço dieta”, diz Sabrina Sato

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

"Sempre gostei de fazer musculação, mas faço as mesmas coisas e não mudei muito desde que tive a Zoe", disse Sabrina Foto: Divulgação "Sempre gostei de fazer musculação, mas faço as mesmas coisas e não mudei muito desde que tive a Zoe", disse Sabrina (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Sabrina Sato, 38, mostrou que está com tudo para o Carnaval de 2020 no primeiro ensaio do ano na quadra da Gaviões da Fiel, em São Paulo, na madrugada de sábado (11). Além de mostrar samba no pé, a apresentadora contou como está sendo a preparação para arrasar como rainha de bateria da agremiação. “Antigamente tomava banho e emagrecia, agora não é fácil, faço dieta”.

“Sempre gostei de fazer musculação, mas faço as mesmas coisas e não mudei muito desde que tive a Zoe. Desde o carnaval passado, que havia parido há dois meses, não perdi um quilo. O corpo voltou com a malhação. Sambar é a melhor coisa que tem, perde caloria e pode tomar uma cervejinha, comer pizza e coxinha”, confidenciou Sato.

Quando o assunto foi o relacionamento com Duda Nagle, 36, a apresentadora disse que tudo está muito melhor agora, após o nascimento da filha do casal. “O casamento está maravilhoso, quente. É a melhor fase. Além do carinho e respeito que ganhamos um pelo outro com a maternidade, a admiração que aumentou, voltou aquele calor que sentíamos um pelo outro”.

Ela aproveitou a oportunidade para desfazer um mal-entendido. Quando Zoe tinha poucos meses, Sato disse que a relação entre Nagle e ela naquele momento era de irmãos, o que gerou burburinho. “Falei brincando e saiu super sério”. A apresentadora aproveitou para contar que em breve pretende trazer sua filha para conhecer a folia. “Ela gosta de festa, dançar, de gente, tem tudo para gostar”.

A Gaviões vai apresentar o enredo “Um Não Sei Que, Que Nasce Não Sei Onde, Vem Não Sei Como e Explode Não Sei Porquê”, sobre histórias de amor e loucas paixões. A agremiação será a terceira escola a desfilar, no sábado, 22 de fevereiro, em São Paulo.

