AO VIVO: prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan visita a Rede Pampa

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, visita a Rede Pampa de Comunicação nesta quinta-feira (12). O gestor municipal foi recebido às 10h, pelo apresentador Sérgio Zambiasi, para participar da programação ao vivo da Rádio Caiçara (FM 96.7). E, em seguida, às 10h30, pelo comunicador Pedro Fonseca, da Rádio Pampa (FM 97.5). Acompanhe o prefeito na Rádio Grenal neste momento.

O prefeito fala sobre a expectativa de instalar relógios pela capital. “Em janeiro iniciará a instalação dos relógios com temperatura”. Além de registrar hora e temperatura, os futuros relógios eletrônicos de Porto Alegre também devem contar com câmeras de segurança. A obrigatoriedade está no edital lançado pela prefeitura da Capital nesta segunda-feira (20). Além disso Marchezan também ressalta que esta trabalhando na licitação para colocação de placas com nomes de rua em todas as ruas e na qualificação das paradas de ônibus.

Segundo Marchezan, que acompanhou recentemente a abertura dos albergues falou que a prefeitura está pensando em alternativas para pessoas em situação de ruas. “Uma das alternativas é encaminhar a pessoa para sua família no interior gratuitamente”. Proposta que pretende “Investir em trabalhos com assistência social e tratamento mais intenso em leito hospitalar”.

Recentemente Nelson Marchzan encaminhou um projeto de lei à Câmara para proibir a atuação de flanelinhas em Porto Alegre e dividiu a opinião dos vereadores. “Quem quiser terá assistência para procurar outro tipo de emprego […] Buscando dar encaminhamento de treinamento para as pessoas que desejarem ter outro tipo de atividade remuneratória”

Marchezan afirma que a expectativa com Porto Alegre é positiva. “Eu nunca vim aqui em dois anos dizer que iria melhorar, hoje posso garantir que a qualidade dos serviços públicos vai melhorar mensalmente e gradativamente e isso vai ser percebido pelo público” disse. “Hoje posso dizer que Porto Alegre vai ser uma cidade bem melhor” finaliza.

Na Rádio Grenal o prefeito afirmou que apesar de não ter muita afinidade com o futebol. “O Grêmio e inter são dois potenciais que a cidade tem que devem ser melhor aproveitadas”.

Sobre o jogo pela final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, os colorados poderão assistir o jogo em telão desde que haja uma iniciativa privada.

“É possível que tenha telão que passe a final do inter na semana que vem, desde que venha da iniciativa privada” […] Porto Alegre pode ganhar muito mais com esses dois campeões aqui na cidade”

Afirma ainda que o entorno da arena é um desafio. “O entorno da arena ainda é um grande desafio, mas estão trabalhando acerca disso até com o governo federal”

“Grêmio e inter devem otimizar esforços, gestores dos clubes já fazem projetos sociais mas se tudo deve ser otimizado com um planejamento”

“São poucas as cidades do mundo que tem dois campeões mundiais […] Não é por má vontade de ninguém, o dia a dia da prefeitura é corrido, o dia a dia do Grêmio e do inter também.. Se a gente pudesse ter 10 eventos gigantes todos os dias seria sensacional.. não é problema ter eventos gigantesco”

Recebido por Evandro Leboutte na Rádio Liberdade afirmou que “Parque harmonia nos outros 11 meses não é usado por Porto Alegre […] Então com recursos privados a projeção é que isso melhore.”

Nascido em Arroio Grande, interior de Santa Maria no Rio Grande, prefeito diz que “Gostava muito dessas questões do campo […] Eu tinha uma relação com o parque harmonia por causa do CTG”

