Aos 97 anos, o marido da rainha Elizabeth se envolveu em um acidente de trânsito: o príncipe Philip estava dirigindo um carro que virou, mas não ficou ferido

O duque de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth II, se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (17), perto da propriedade da família real em Sandringham. Ele não ficou ferido.

Philip, de 97 anos, estava dirigindo uma Range Rover que virou de lado no acostamento e foi rebocada.

Segundo uma testemunha ouvida pela BBC, ele ficou muito abalado. Duas pessoas que estavam em outro veículo envolvido no acidente tiveram ferimentos leves.

Homem ativo, em 4 de abril do ano passado foi submetido a uma cirurgia no quadril, mas já estava andando sem problemas no casamento de seu neto, o príncipe Harry, e Meghan Markle em 19 de maio.

O duque, também chamado de príncipe Philip, foi presidente ou membro de mais de 780 organizações de caridade. Ele fez 637 visitas ao exterior por conta própria e discursou quase 5.500 vezes.

Desde que deixou as funções públicas, passa grande parte do tempo no Castelo de Windsor, no Oeste de Londres, e na mansão particular de Sandringham, no condado de Norfolk, no Leste da Inglaterra, com visitas ocasionais a Londres.

Aposentadoria

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, se aposentou em agosto de 2017 da vida pública, celebrando seu último ato oficial como consorte, uma cerimônia militar no Palácio de Buckingham.

O duque de Edimburgo, que detém o recorde de longevidade de todos os consortes ingleses e que serviu à Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, passará em revista um desfile da Royal Navy no palácio de Londres.

Sua aposentadoria foi anunciada em maio de 2017, um mês antes de seu aniversário. Mesmo aposentado, ele poderá escolher participar em atos acompanhando a rainha ocasionalmente.

Tataraneto da rainha Victoria como a própria Elizabeth, e de ascendência alemã, o duque nasceu em 10 de junho de 1921 na ilha grega de Corfu, como príncipe da Grécia e da Dinamarca, quinto filho e único homem da princesa Alice de Battenberg e do príncipe Andrew da Grécia.

Aos 18 meses, foi retirado, dentro de uma caixa de laranjas, em um barco britânico com o resto de sua família quando a república helênica foi proclamada e seu tio, o rei Constantino I – avô da rainha Sofia da Espanha – teve que se exilar.

Depois de encontrar refúgio perto de Paris, seu pai começou a frequentar os cassinos de Monte Carlo e a mãe, depressiva, se refugiou em um convento.

Philip tinha 10 anos. Deixado com parentes distantes, estudou em colégios na França, Alemanha e Grã-Bretanha até ser enviado para um austero internato escocês.

Ingressou posteriormente na Marinha Real britânica e participou ativamente nos combates durante a Segunda Guerra Mundial no Oceano Índico e no Atlântico.

Era um jovem de 18 anos quando conheceu Elizabeth, antes da guerra. Lilibeth, como era chamada por sua mãe, tinha 13 anos e se apaixonou. Os dois se casaram oito anos depois, em 20 de novembro de 1947. Philip, nomeado duque de Edimburgo, teve que renunciar aos seus títulos de nobreza anteriores e a sua religião ortodoxa, convertendo-se à Igreja Anglicana.

Em fevereiro de 1952, a morte prematura de seu sogro, o rei George VI, marcou o fim de sua carreira de oficial na Marinha e deu início ao período como príncipe consorte.

“Acredito que cumpri com a minha parte”, declarou em uma entrevista à BBC em 2011, quando completou 90 anos e anunciou que deixaria de ser o patrono de algumas fundações.

Deixe seu comentário: