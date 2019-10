O apoio ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, despencou para 14% em meio aos recentes protestos no país, de acordo com um pesquisa publicada no domingo (27). É a menor aprovação de um presidente chileno desde a volta da democracia no país três décadas atrás. A pesquisa, publicada no diário local La Tercera, foi conduzida pelo instituto de pesquisa chileno Cadem entre os dias 23 e 24.