Após 14 anos de espera, fãs de Los Hermanos podem comemorar: saiu música nova!

Por Anna Dalbem*

Na noite desta segunda-feira — vulgo 1º de abril — a banda Los Hermanos divulgou música nova. E não era mentira!

Corre Corre é uma composição de Marcelo Camelo e foi gravada em março, no Rio de Janeiro. A faixa já está disponível em todas plataformas digitais.

Após quatro anos de hiato, a banda retomou as atividades com turnê que desembarcará em Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de maio, no Pepsi On Stage. A última passagem da banda pela capital gaúcha foi em outubro de 2015, com show no Anfiteatro do Beira-Rio.

O início da turnê ocorreu no último final de semana, no festival Lollapalooza da Argentina, e percorrerá 11 cidades brasileiras entre abril e maio.

O último disco inédito da banda foi ‘4’, lançado em 2005. Ouça Corre Corre:

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

