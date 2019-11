Rio Grande do Sul Após 50 anos, voos regulares de São Borja a Porto Alegre são retomados

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Viagem inaugural marcou o retorno dos serviços ao município da Fronteira Oeste do Estado Foto: Divulgação/Prefeitura de São Borja Viagem inaugural marcou o retorno dos serviços ao município da Fronteira Oeste do Estado - Foto: Divulgação / prefeitura de São Borja Foto: Divulgação/Prefeitura de São Borja

Foram retomadas na quinta-feira (21) as operações regulares dos voos entre São Borja e Porto Alegre. Após 50 anos de inatividade, uma viagem inaugural marcou o retorno dos serviços no município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

As operações são realizadas às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, com saída de Porto Alegre às 13h15min e retorno, a partir do aeroporto João Manoel, às 15h30min. A Two Flex – empresa responsável pelos voos –, colocou à disposição aeronaves Cessna 208 Caravan, com capacidade para nove passageiros.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a operação dos voos entre São Borja e Porto Alegre é reflexo da maior oferta nos aeroportos do interior. “Esse acontecimento comprova o acerto das políticas do governo do Estado no estímulo à implantação de novas rotas comerciais”, salienta. “Ao incentivarmos a adesão das companhias aéreas ao nosso PDAR/RS [Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional], aproximamos regiões estratégicas dos grandes centros e oportunizamos novos investimentos para o setor.”

Costella também destacou a importância das alterações realizadas pelo governo do Estado nos decretos que regem o funcionamento das rotas de voos comerciais. Entre as medidas, a terceirização da operação dos voos por parte das empresas e a redução da alíquota de ICMS sobre os combustíveis das aeronaves.

Conforme o titular da pasta, o incentivo à aviação é determinante para potencializar a infraestrutura logística estadual. “Precisamos mudar o fato de o Rio Grande do Sul ser, hoje, o Estado brasileiro mais dependente do modal rodoviário”, afirmou Costella. “No caso de São Borja, os passageiros dos voos levarão duas horas para chegar à Capital, enquanto, de carro, a viagem duraria, pelo menos, sete horas”, complementou.

