Após apelos de defesa e acusação, senadores fazem seus discursos no julgamento do impeachment; acompanhe ao vivo

O julgamento do processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rouseff está na fase dos discursos dos senadores. Há 66 senadores inscritos para falar.

O Senado iniciou nesta terça (30), às 10h27, o quinto dia de sessão do julgamento.

Após discursos dos advogados de acusação e defesa na parte da manhã, cada senador terá dez minutos para falar, se desejar.

A expectativa do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski, que preside o julgamento, é de que a votação final do impeachment aconteça somente nesta quarta-feira.

O prazo contraria o governo interino, que busca acelerar o processo.

A previsão é de que haja ao menos 59 votos a favor da destituição de Dilma dos 81 possíveis, cinco a mais que o necessário para que Michel Temer seja efetivado. (Folhapress)

