Após declarações polêmicas, o lateral Ceará tem o seu contrato rescindido com o Inter

Depois de uma reunião com o lateral-direito Ceará nessa quinta-feira, a direção do Inter acertou a rescisão do contrato do atleta, com vigência prevista até dezembro. Último remanescente do time campeão do Mundial de Clubes da Fifa em 2006, o jogador de 37 anos (recém-completados) vinha sendo pouco aproveitado e entrou em atrito com a comissão técnica após o vexame de terça-feira, quando o Colorado empatou em 0 a 0 com o Paraná, em casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A saída, que será oficializada nas próximas horas, deve ocorrer de forma amigável.

A polêmica teve início logo após o confronto, na zona mista do estádio. Entrevistado pela imprensa, Ceará não escondeu que se sentira “surpreendido” com a informação de que havia sido escalado para começar a partida, em uma temporada na qual havia disputado apenas uma partida como titular.

Sob o comando dos técnicos Antonio Carlos Zago e Guto Ferreira, ele amargou a reserva de colegas como William (recentemente negociado para o Wolfsburg da Alemanha), Junio e Alemão, além de Edenilson, Danilo Silva e Fabinho, eventualmente improvisados na posição. Cláudio Winck também deve receber uma oportunidade na função, após as boas atuações e gols marcados pelo time Sub-23 na Terceirona Gaúcha.

O desabafo aos repórteres desagradou ao comando colorado, principalmente pelo fato de o veterano ídolo colorado ter questionado a decisão de Guto Ferreira em sacá-lo durante o intervalo, para a entrada de Valdemir.

“Devido ao longo tempo só treinando, quatro meses praticamente sem jogar nem um minuto, de alguma forma você vai tentando pegar ritmo no primeiro tempo”, declarou. “Normalmente, existe aquele abafa inicial e as pernas pesam, mas no segundo tempo você consegue ir melhor. Eu fui surpreendido com a substituição no intervalo, já estava me preparando para voltar. Óbvio que individualmente fui bem abaixo que poderia render.”

Ele negou, porém, ter se sentido incomodado com a escolha do treinador: “Chateado? Não. O Guto não falou por que eu fui substituído, talvez por causa da minha má atuação ele achou melhor dar mais gás com o Valdemir e o Fabinho. Mas eu continuarei treinando e, se receber outras oportunidades, tentarei me sair melhor”.

Trajetória

A exemplo do também campeão mundial Alex, desligado do Inter no início do ano, essa foi a segunda passagem do Marcos Venâncio de Albuquerque, o Ceará, pelo clube. Ao todo, foram 113 partidas e seis gols marcados com a camisa colorada.

Natural de Crato (CE), ele começou a sua carreira profissional no Gama (DF), em 1999, passando depois pelo Santos, Portuguesa Santista, São José-SP, Santa Cruz-PE, Botafogo, Coritiba e São Caetano.

De 2005 a 2007, foi um dos protagonistas da fase de ouro do Colorado que conquistou a sua primeira Copa Libertadores de América, o Mundial de Clubes (na final contra o Barcelona, ele foi o responsável por marcar Ronaldinho Gaúcho) e a Recopa Sul-Americana.

Contratado pelo Paris Saint-Germain em 2007, ele atuou pelo time francês em seis temporadas (totalizando quase 200 partidas), tanto pela ala esquerda quanto pela direita e alcançando a condição de um dos ídolos da torcida. O retorno para o Brasil se deu em 2012, quando reforçou o Cruzeiro nas campanhas que levaram o clube mineiro ao bicampeonato do Brasileirão (2013-2014), antes de seguir para o Coritiba no ano passado.

Repatriado pelo Inter em agosto, Ceará foi alvo de uma negociação polêmica com os paranaenses, que chegaram a cobrar na Justiça o pagamento de uma multa rescisória de 1 milhão de reais. O impasse ainda ganhou novos contornos quando o lateral acabou reprovado nos exames médicos em Porto Alegre. A direção colorada quase desistiu do negócio, mas depois confirmou a contratação.

