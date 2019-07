O número 2 do governo francês, François de Rugy, renunciou nesta terça-feira em meio a um escândalo de despesas onerosas, entre elas o oferecimento de jantares com lagosta e champanhe, pagos com dinheiro público. “Os ataques e o linchamento midiático contra a minha família me levam hoje a dar um passo atrás”, disse Rugy, que era ministro da Transição Ecológica.

