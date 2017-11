Após garantir vantagem na final da Libertadores, o Grêmio retomou os treinamentos para enfrentar o Atlético Goianiense na reta final do Campeonato Brasileiro

Poucas horas após largar em vantagem na primeira final da Copa Libertadores da América, o grupo gremista voltou aos treinamentos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Como tem sido nas últimas semanas, o foco esteve dividido entre a recuperação dos atletas que estiveram em campo contra o Lanús, na noite de quarta-feira (15) e a preparação do time que enfrenta o Atlético Goianiense, neste domingo (26), na Arena.

Daqueles jogadores que estiveram em campo pela competição sul-americana, participaram os protagonistas do lance do único gol da partida, Jael e Cícero, e Éverton.

Sob o comando de Alexandre Mendes, três equipes se enfrentaram em um treinamento técnico em campo reduzido – enquanto dois times jogavam, o terceiro aguardava o vencedor. Estavam em campo, também, alguns atletas do grupo de transição que jogaram contra o Santos, no último final de semana.

Nesta sexta-feira (24) à tarde o elenco volta ao CT, e o técnico Renato Portaluppi começará a avaliar os atletas que estarão em campo na despedida da Arena em 2017, contra o Atlético Goianiense, às 17h de domingo. Jael, suspenso, é desfalque garantido.

Após o treinamento, Cícero concedeu entrevista coletiva e falou sobre o primeiro jogo da final da Libertadores e relembrou o gol da vitória – o gol de número 167 na sua carreira.

Jogo na Argentina

Com o intuito de garantir a segurança dos torcedores que estarão presentes no jogo de volta da final, na próxima quarta-feira (29), na partida contra o Club Atletico Lanús, e de acordo com a orientação das autoridades policiais locais, o Grêmio orienta sobre a logística de deslocamento e organização dos gremistas até o Estádio Ciudad del Lanús – Néstor Díaz Pérez, localizado na província de Buenos Aires (Argentina).

O local de concentração para a torcida, determinado pelas autoridades de segurança de Buenas Aires, será Puerto Madero, na região conhecida como Costanera Sur, situada na Avenida de Los Italianos, entre Machaca Guemes e Cecília Grierson, com chegada limite até 15h30min (horário local).

Para a comodidade da torcida, o ponto de encontro escolhido contará com conveniências como comércio, bares e banheiros químicos.

Ainda seguindo a recomendação vigente, o torcedor deverá integrar a escolta por todo o trajeto, evitando viajar sozinho ou utilizar caminhos alternativos até o estádio. É imprescindível que todos estejam portando documento de identificação (RG ou passaporte), que será exigido no acesso ao local da partida.

Visando qualificar o planejamento do comboio, o torcedor deverá informar pelo e-mail torcedor@gremio.net, nome completo, número de matrícula de associação e meio de viagem até Buenos Aires, ou seja, se irá em excursão, voo fretado ou veículo próprio.

O Grêmio reforça aos torcedores a necessidade de cumprimento das orientações repassadas pelas autoridades locais no planejamento de seu itinerário de viagem, respeitando os limitadores de horário na chegada à concentração gremista.

Deixe seu comentário: