Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Colorado bateu o time equatoriano por 1 a 0. (Foto: Reprodução/X)

Jogando na noite desse sábado (8) no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Inter venceu o Delfín (Equador) por 1 a 0, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O centroavante Lucas Alario fez o gol, no segundo tempo. Com o placar, o Colorado garantiu vaga nos playoffs da competição e enfrentará o Rosário Central (Argentina), em data a ser definida.

O Inter havia iniciado a partida em terceiro lugar na chave e somente a vitória interessava. Dominou o confronto, mas encontrou dificuldades para converter as finalizações: foram 20, a maioria no primeiro tempo.

Na etapa final, o time visitante tentava segurar o resultado, mas a equipe gaúcha encontrou o caminho da rede após cruzamento na área.

Resumo da partida

O jogo foi uma espécie de treino de ataque contra defesa. O Internacional foi avassalador no primeiro tempo e criou 14 oportunidades, mas pecou nas finalizações e não conseguiu converter o domínio em gols. Alan Patrick e Fernando tiveram as chances mais claras, mas não aproveitaram. Alario também assustou em uma ocasião.

O Delfín, por sua vez, se limitou a tentar aproveitar os erros do Internacional. Messiniti aproveitou falha de Vitão, correu sozinho e tentou driblar o goleiro Fabrício, mas perdeu tempo e ângulo. Assim, Bruno Henrique evitou que a finalização fosse na direção do gol. No fim, o VAR ainda checou um possível pênalti a favor do Inter, mas o lance foi anulado por impedimento.

O panorama não mudou na etapa final. O Inter continuou sufocando o time equatoriano e dominava as ações. O Colorado encontrava espaço nos avanços de Wesley pela esquerda, que era a principal válvula de escape. A jogada aérea também levava perigo. Assim, o time gaúcho chegou ao gol. Após cobrança de escanteio, Vitão desviou na segunda trave e encontrou Alario para marcar.

Após sofrer o gol, o Delfín mudou a postura. O time equatoriano abriu mão da cera e da retranca, e buscou o resultado. O Inter, por sua vez, se fechou com mudanças como as entradas de Igor Gomes e Thiago Maia. Afinal, a vitória pelo placar mínimo evitava encarar a altitude de Quito contra LDU ou Del Valle. O goleiro Fabrício também salvou a equipe com boas interceptações.

Ficha técnica

– Inter: Fabrício; Bustos (Hugo Mallo), Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando, Aránguiz (Lucca), Bruno Henrique (Wanderson) e Alan Patrick; Wesley (Thiago Maia) e Alario (Igor Gomes). Técnico: Eduardo Coudet

– Delfín: Heras; Goitea, Gariglio e Elordi; Cuero, Humanante, Mejía e Reyes; Ángulo, Miño (Miales) e Messiniti (Alman). Técnico: Juan Pablo Buch;

– Arbitragem: Felipe González (Chile), tendo como auxiliares Alejandro Molina (Chile) e Gabriel Ureta (Chile). VAR: José Cabero (Chile).

2024-06-08