Inter Em casa, equipe do Inter enfrenta neste sábado o Vitória na retomada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O técnico Roger Machado fechou a preparação para o duelo na manhã dessa sexta-feira. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um mês de paralisação no calendário por conta do Mundial de Clubes da Fifa, a equipe do Inter volta a campo na tarde deste sábado (12). Em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado enfrenta o Vitória, a partir das 16h30min, no estádio Beira-Rio. Na 17ª posição da tabela de classificação, com 11 pontos, o time de Roger Machado vai em busca de um triunfo para sair da zona de rebaixamento.

A preparação colorada para a retomada das competições do segundo semestre chegou ao fim nessa sexta-feira (11). O último treinamento da equipe antes do duelo foi realizado pela manhã no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado comandou atividades com portões fechados, realizando os ajustes finais no time que entrará em campo.

Para a partida, a comissão não conta com Ronaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outros jogadores que estavam no Departamento Médico e se recuperaram ficam à disposição do treinador colorado, entre eles Sergio Rochet, Victor Gabriel, Johan Carbonero e Gabriel Mercado.

O técnico Roger Machado falou nesta semana sobre a importância do duelo deste sábado. “Esse jogo é muito importante. É o primeiro de muitos jogos importantes que a gente tem, primeiro no Campeonato Brasileiro e depois nas outras competições, pra que a gente restabeleça o planejamento feito no início das competições, que entendia poder permanecer no pelotão da frente (do Brasileirão)”, disse o treinador em entrevista à Rádio Grenal.

“Vai ser a 13ª rodada do campeonato. Não é a última rodada, é a mais importante nesse momento, não vai definir qual o rumo do Campeonato Brasileiro em que o Inter vai se colocar, mas é uma rodada muito importante pra gente tirar a desconfiança que possa ter havido em torno do trabalho em função da instabilidade no Brasileirão. Então, o foco todo pra esse momento é o jogo contra o Vitória e os próximos jogos que temos no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que com boa pontuação a gente se coloca no grupo da frente”, afirmou Roger.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-encara-neste-sabado-o-vitoria-pelo-brasileirao/

Em casa, equipe do Inter enfrenta neste sábado o Vitória na retomada do Brasileirão

2025-07-11