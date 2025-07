Inter Inter encerra preparação para encarar o Vitória na retomada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com portões fechados, Roger Machado já preparou o Inter para a décima terceira rodada do Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte Com portões fechados, Roger Machado já preparou o Inter para a décima terceira rodada do Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte) Foto: Ricardo Duarte

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A preparação colorada para o reinício das competições do segundo semestre está concluída. Neste sábado (12), às 16h30, o Inter volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Vitória no Beira-Rio, pela 13ª rodada. A partida marca o reencontro do Colorado com a sua torcida após 40 dias longe de casa, e representa uma chance valiosa de somar pontos na luta contra o rebaixamento.

O Inter abre a zona de descenso com 11 pontos, mesma pontuação do adversário deste sábado. O último treinamento antes do confronto foi realizado na manhã de sexta-feira (11), no CT Parque Gigante. Com portões fechados, o técnico Roger Machado comandou atividades de ajustes táticos e técnicos, buscando definir a escalação ideal para a partida.

Para o duelo, o Inter não contará com o volante Ronaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, atletas que estavam em recuperação física podem reforçar a equipe, após período de tratamento intensivo durante a pausa do Brasileirão.

O clima no vestiário é de foco e confiança. A comissão técnica vê o jogo como oportunidade de recomeço, e o fator casa pode ser decisivo para buscar a vitória. Diante de um adversário direto na tabela e com pontuação empatada, os colorados sabem da importância de um bom resultado neste retorno ao Beira-Rio.

Com apoio da torcida e ajustes feitos ao longo da parada, o Inter entra em campo disposto a transformar o reencontro em festa — e em pontos preciosos para mudar o rumo na temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-encerra-preparacao-para-encarar-o-vitoria-na-retomada-do-brasileirao/

Inter encerra preparação para encarar o Vitória na retomada do Brasileirão

2025-07-11