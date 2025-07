Esporte Gauchão Série A2: Brasil de Farroupilha vence clássico contra o Glória

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Fim da sequência negativa e respiro na tabela para o Brasil-FAR na Série A2 do Gauchão. Foto: Lenita Maraschin/Glória Fim da sequência negativa e respiro na tabela para o Brasil-FAR na Série A2 do Gauchão. (Foto: Lenita Maraschin/Glória) Foto: Lenita Maraschin/Glória

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na abertura da 11ª rodada do Gauchão Série A2, o Brasil de Farroupilha conquistou um importante resultado diante de sua torcida. A equipe venceu o clássico da Serra contra o Glória por 1 a 0 na noite dessa quinta-feira (10), no Estádio das Castanheiras, quebrando uma série de quatro derrotas consecutivas.

Com o triunfo, o Rubro-Verde assume momentaneamente a 9ª colocação, somando 12 pontos. Já o Leão da Serra permanece em 11º lugar com 9 pontos e corre o risco de ser ultrapassado por União de Frederico Westphalen e Esportivo até o fim da rodada.

A partida foi marcada pelo equilíbrio na primeira etapa, mas o gol da vitória saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Em jogada iniciada na intermediária, o centroavante Marcos Paulo ganhou no corpo, avançou com liberdade e soltou um chute firme de fora da área. A bola acertou a trave antes de morrer no fundo das redes, sem chance para o goleiro adversário.

A rodada do Gauchão Série A2 segue nesta sexta-feira (11), com o duelo entre Bagé e União-FW, às 19h30min, no Estádio Pedra Moura. O complemento da rodada ocorre no domingo (13), às 15h, com os confrontos: Inter-SM x Santa Cruz, Passo Fundo x Gaúcho e Gramadense x Lajeadense.

Na próxima rodada, o Brasil-FAR volta a jogar em casa, enfrentando o Inter-SM na quarta-feira (16), às 19h30min. Já o Glória será a equipe que folgará na 12ª rodada. Com a competição afunilando, cada ponto começa a valer ainda mais na briga pelas vagas à próxima fase e contra o rebaixamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gauchao-serie-a2-brasil-de-farroupilha-vence-classico-contra-o-gloria/

Gauchão Série A2: Brasil de Farroupilha vence clássico contra o Glória

2025-07-11