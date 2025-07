Grêmio Gre-Nal decidirá o título do Gauchão Sub-20 A1

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Os dois times chegam invictos para decidir o título. Foto: Rafaela Frison/S.C. Internacional Os dois times chegam invictos para decidir o título. (Foto: Rafaela Frison/S.C. Internacional) Foto: Rafaela Frison/S.C. Internacional

Mais uma edição do clássico Gre-Nal definirá o campeão do Gauchão Sub-20 A1. O Inter, atual campeão da categoria em 2022, tenta retomar a hegemonia estadual após ter ficado fora da final na última temporada. Já o Grêmio chega à decisão pela segunda vez consecutiva — em 2023, foi derrotado pelo São José — e busca reconquistar o troféu que não levanta desde o ano passado. A disputa marca também a quinta final da competição desde a implementação do ranking FGF nas categorias de base.

O jogo de ida acontece neste sábado (12) às 11h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, com o confronto de volta marcado para o dia 19 de julho, também às 11h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Os rivais chegam invictos à final. O Inter soma nove vitórias e um empate em dez partidas, tendo eliminado o Ypiranga nas quartas de final e o Real nas semifinais. A equipe ostenta o melhor ataque da competição, com 28 gols marcados, e garantiu o direito de decidir o título em casa por ter a melhor campanha no geral.

Do outro lado, o Grêmio acumula nove vitórias e dois empates em 11 jogos, com 24 gols anotados. Para chegar à decisão, superou o São Luiz nas quartas e o São José nas semifinais — este último algoz da equipe tricolor na final de 2023.

Histórico recente dos campeões do Gauchão Sub-20 A1:

Desde 2010, apenas quatro equipes levantaram a taça. O Inter venceu oito edições (2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022), o Juventude três (2010, 2013 e 2016), o Grêmio duas (2014 e 2023) e o São José conquistou uma vez (2024). A edição de 2020 foi cancelada em razão da pandemia de Covid-19.

Com tradição, talento e jovens promessas em campo, o duelo entre os gigantes do futebol gaúcho promete fortes emoções e será um verdadeiro termômetro para a próxima geração de atletas do clássico mais tradicional do Sul do país

