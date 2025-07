Inter Recuperado de lesão, Gabriel Mercado volta a ser relacionado no Inter após dez meses

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Reforço importante para o Inter, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Depois de longos meses longe dos gramados, o zagueiro Gabriel Mercado volta a ser relacionado pelo Internacional. O argentino enfrentou cirurgias, fisioterapia e outros tratamentos até enfim retornar ao grupo. Titular até setembro de 2024, Mercado foi convocado pela primeira vez desde a lesão no joelho esquerdo, que o afastou por quase dez meses. Neste sábado (12), contra o Vitória, no Beira-Rio, às 16h30min, ele estará no banco de reservas.

Mercado sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 22 de setembro na vitória do Inter sobre o São Paulo no Morumbis. O zagueiro chegou a permanecer com o elenco para o jogo seguinte, andando de muletas, até viajar à Argentina para ser operado em 7 de outubro.

A importância do experiente defensor para o elenco colorado é tamanha que o clube preparou uma homenagem nas redes sociais. Além das postagens, foi publicado um vídeo especial no canal oficial do Inter no YouTube, trazendo uma entrevista com o próprio jogador sobre o período de recuperação e o momento do retorno.

No conteúdo divulgado, também aparecem atletas que são referência técnica e de liderança no grupo, como o meia Alan Patrick e o goleiro Sérgio Rochet, além do técnico Roger Machado. Todos saudaram o retorno de Mercado e ressaltaram seu papel dentro do vestiário. A esposa e as filhas do jogador também participaram, deixando mensagens carinhosas em celebração à volta aos gramados.

Ainda no vídeo, é mencionado que, por se tratar de uma recuperação de lesão grave, a tendência é que Mercado seja utilizado ao longo da partida, entrando no segundo tempo para readquirir ritmo de jogo e minutos em campo.

Recuperado de lesão, Gabriel Mercado volta a ser relacionado no Inter após dez meses

