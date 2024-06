Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre pede R$ 45 milhões ao Ministério da Educação para reconstruir 41 escolas danificadas

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

São 14 estabelecimentos municipais de ensino e 27 conveniados na lista de danos pela catástrofe. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, entregou ao ministro da Educação, Camilo Santana, um documento com pedido de R$ 45 milhões para reconstrução de 41 escolas atingidas pela enchente A demanda foi apresentada durante reunião integrantes do governo federal e de outras cidades gaúchas na Superintendência Regional do Banco do Brasil.

Dados da administração municipal apontam 14 escolas da rede e 27 conveniadas na lista de estabelecimentos com perdas causadas pela catástrofe. Com o recuo dos alagamentos, foi possível acessar e iniciar a limpeza em pelo menos dez unidades.

A prefeitura contratou uma empresa especializada em recuperação emergencial. Com investimento de R$ 1,6 milhão, os trabalhos começaram na terça-feira passada (4). Já para a recuperação das instituições conveniadas será realizado um repasse de recursos extras com valores que podem superar R$ 7 milhões, conforme o orçamento aprovado de cada escola.

“Pedimos R$ 45 milhões para recuperar os equipamentos de educação atingidos pela enchente”, frisou Gomes, acompanhado do secretário municipal de Educação, Maurício Cunha. “É fundamental neste momento que o governo federal acelere os prazos, diminua as burocracias e confirme os valores que serão encaminhados aos municípios.”

Cunha acrescentou: “Para além dos cadastros de demandas junto ao governo federal que já realizamos, entregamos em mãos ao ministro um panorama do gigantesco impacto das enchentes à educação da Capital. São mais de 6 mil alunos matriculados nas escolas afetadas que precisam urgentemente de medidas imediatas, além é claro, do apoio para a reconstrução das unidades, algumas delas ainda alagadas”.

Também participaram da reunião os ministros Extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta; da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wollf Barreiros; e a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyb.

Educação Física

Em edital divulgado na quarta-feira (5), a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) anunciou a mudança de datas do cronograma da aplicação do concurso público para profissionais de Educação Física. A provável data de aplicação da prova teórico-objetiva ficou para 4 de agosto.

O motivo da alteração é a declaração do estado de calamidade pública na Capital pelo evento das chuvas intensas e enchentes que afetaram Porto Alegre. É possível acessar o novo cronograma neste link.

Já a consulta das informações no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) será disponibilizado no dia 18 de julho, ao passo que o edital do gabarito preliminar deve sair em 5 de agosto. As demais etapas do processo seletivo ainda devem ser definidas.

Esta é a primeira vez após 20 anos que ocorre concurso no município de Porto Alegre para profissionais de Educação Física. Os profissionais selecionados atuarão em unidades das secretarias municipais de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e da Saúde (SMS).

Dentre os requisitos mínimos está a conclusão de curso de graduação em bacharelado de Educação Física e registro profissional no Conselho Regional de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul (Cref2/RS).

(Marcello Campos)

