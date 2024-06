Brasil Brasil tem 72 facções criminosas ligadas ao narcotráfico, diz estudo

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Levantamento sobre crime organizado no País foi realizado pela Esfera Brasil e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública Foto: Divulgação/Agência Brasil (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Existem 72 diferentes facções criminosas vinculadas ao narcotráfico, de acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Esfera Brasil, divulgado no segundo dia do Fórum Esfera, em Guarujá (SP), neste sábado (08).

A pesquisa ainda afirma que duas dessas facções têm atuação transnacional, com características de holdings do crime.

A estimativa é de que, se toda a cocaína que passa pelo Brasil fosse exportada para a Europa, o faturamento das organizações criminosas seria da ordem de US$ 65,7 bilhões — a nível de comparação esse valor é o equivalente a 4% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 2021.

O estudo completo deve ser lançado pela Esfera em evento na véspera do 12º Fórum Jurídico de Lisboa, que acontece entre os dias 26 e 28 de junho, em Portugal.

Os dados antecipados trazem um mapa com fluxos de entrada e saída do Brasil de ao menos 20 transações ilegais, incluindo tráfico de pessoas, de drogas, de cigarro, ouro, diamante, defensivos agrícolas, armas e madeira.

Esse fluxo demonstra a grande diversidade das atividades econômicas impactadas pelo crime, segundo o estudo.

A pesquisa também mostra que, apesar de o Brasil ter mais de 1.500 diferentes instituições de segurança pública previstas na Constituição, não há coordenação federativa capaz, técnica e juridicamente, de integrar informações e otimizar o combate ao crime organizado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasil-tem-72-faccoes-criminosas-ligadas-ao-narcotrafico-diz-estudo/

Brasil tem 72 facções criminosas ligadas ao narcotráfico, diz estudo

2024-06-09