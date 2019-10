O principal índice da Bolsa de São Paulo recuou nesta quinta (17), após seis altas seguidas, em meio a ruídos no cenário político doméstico, que fizeram investidores preferirem realizar lucro. O Ibovespa caiu 0,39%, aos 105.015,77 pontos. A crise no PSL se intensificou com a decisão do governo de afastar a deputada federal Joice Hasselmann da liderança do governo no Congresso.