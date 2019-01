Após um problema de instalação, a Microsoft passou a distribuir de forma automática o sistema Windows 10

A norte-americana Microsoft estava entregando a atualização de outubro do sistema Windows 10 do ano passado de forma manual, mas agora a empresa mudou de estratégia e incluiu o pacote de correções na lista de updates que são baixados automaticamente. A demora aconteceu depois de um problema que apagava, de modo indesejado, arquivos do computador pessoal.

O problema apareceu quando alguns usuários notaram que arquivos pessoais simplesmente desapareceram, logo após a atualização ser instalada. O objetivo original era remover pastas duplicadas, no entanto acabou sendo apagando mais do que deveria. Ciente da falha, a Microsoft removeu o download da ferramenta de atualizações do Windows 10.

Pouco tempo depois de ser removida, a atualização voltou ao ar, mas com uma pequena mudança: ela estava disponível apenas para quem entra manualmente nas configurações e clica no botão para buscar algum update disponível.

Liberação

Nesta semana, a Microsoft começou a liberar o pacote com o update para mais pessoas e para quem apenas espera a notificação de que há algo novo. Mas, mesmo com tudo liberado, o download é feito em partes e não é entregue para todos ao mesmo tempo. A prioridade fica para máquinas que a Microsoft já testou esta versão do Windows e sabe que não encontrou qualquer problema.

Finalizada esta etapa, a empresa começa a abrir a entrega para outros hardwares menos conhecidos ou que não foram testados internamente. A única exceção fica para a lista de computadores com componentes que a Microsoft já marcou como incompatíveis. O último passo da atualização é de chegar em computadores de empresas, que são gerenciados internamente.

Deixe seu comentário: