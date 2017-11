A Apple diz ter oferecido ajuda ao FBI para desbloquear o celular do atirador que matou 26 pessoas em uma igreja do Texas

Não é a primeira vez que o FBI encontra obstáculos para abrir o celular do autor de um ataque. No início de dezembro de 2015, pessoas armadas entraram num edifício em San Bernardino, na Califórnia, e mataram 14 pessoas e deixando outros 17 feridos. O tiroteio ocorreu no Inland Regional Center, uma instituição que atende “pessoas com deficiências de desenvolvimento”.