A Arena Itaquera S/A, empresa dona do estádio do Corinthians, teve seu nome incluído na lista de inadimplentes da Serasa após pedido da Justiça em uma ação de cobrança movida pela Caixa Econômica Federal na Justiça Federal de São Paulo. A Caixa pede que a Arena pague uma dívida decorrente de um empréstimo utilizado para a construção do estádio. A dívida atualmente está em R$ 487 milhões.