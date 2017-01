Árvore histórica gigante com túnel cai durante forte tempestade na Califórnia

Uma sequoia gigante que era a principal marca do Calaveras Big Trees State Park, no condado de Calaveras (Califórnia, EUA), acabou tombando durante uma forte tempestade que atingiu a região no domingo (6), de acordo com o site “SF Gate”.

Chamada de “Pioneer Cabin Tree”, a sequoia ganhou um túnel por volta de 1880 para permitir que pessoas e carros passassem por ela.

Ainda não foi esclarecido por que a árvore caiu. Acredita-se que ela, que não tinha raízes profundas, não tenha resistido à força dos ventos. Também teria contribuído o fato de o terreno em torno da sequoia estar bastante alagado.

Joan Allday, que é voluntária no parque, disse que a árvore vinha se enfraquecendo e se inclinando nos últimos anos.

“Só havia um galho vivo no topo dela”, afirmou.

