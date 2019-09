As Golpistas, filme com Jennifer Lopez e Cardi B, ganha pôster nacional

Filme de estrelas como Jennifer Lopez, Cardi B, Constance Wu, Lili Reinhart, Keke Palmer e Lizzo, chega nas telas do cinema dos brasileiros em dezembro. Mesmo antes disso, As Golpistas já é um sucesso. Faltando cerca de três meses para a estreia, o filme já tem pôster nacional. Confira:

Sobre o filme

No longa, a protagonista é Lopez, uma garota de um clube de strip de Nova York com desejo de vingança. Ao lado de Wu, a personagem cuida de suas meninas e pretende articular um golpe contra alguns de seus clientes, a maioria empresários da Bolsa de Valores. Cansadas dos abusos cometidos pelos clientes, as personagens colocam em prática um esquema bem planejado para detoná-los, um a um, além de conseguirem parte do dinheiro deles. Contudo, terá consequências, mas elas, que são espertas, irão se livrar – sempre ao som de “Money”, de Cardi B, que embala a rotina de luxo e reverência das protagonistas.

O trailer já está disponível, confira:

