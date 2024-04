Porto Alegre Cia Municipal de Dança de Porto Alegre realiza temporada do espetáculo “Área Suspensa”

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Grupo retorna aos palcos nos dias 6 e 7 de maio Foto: Nando Espinosa/PMPA/Divulgação Grupo retorna aos palcos nos dias 6 e 7 de maio (Foto: Nando Espinosa/PMPA/Divulgação) Foto: Nando Espinosa/PMPA/Divulgação

A Cia Municipal de Dança de Porto Alegre retorna aos palcos no dia 6 de maio, no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul, e no dia 7 de maio, no Teatro Renascença, em Porto Alegre, com o espetáculo Área Suspensa. Na capital, os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo Sympla ou na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação.

O espetáculo Área Suspensa propõe uma discussão sobre o conceito de território e territorialidade. Tendo como inspiração os pensamentos do geógrafo e escritor Milton Santos, a narrativa coreográfica do espetáculo tenciona as relações dos bailarinos com o território que habitam e como cada um atravessa e é atravessado por este.

Gal Martins, que assina o trabalho, é artista e pensadora em dança, mestranda em Artes da Cena, Dr.h.c em Arte e Cultura, gestora cultural e socióloga. Além disso, é fundadora e diretora artística da Cia Sansacroma e Zona Agbara. Criou e sistematizou a metodologia de formação e criação em dança denominada A Dança da Indignação.

A Cia Municipal de Dança de Porto Alegre é um projeto realizado em conjunto pelas secretarias de Cultura e Economia Criativa e da Educação da Prefeitura de Porto Alegre, com apoio da Osc Afro-Sul Odomodê. O projeto existe desde 2014 e foi sancionado por lei em 2017.

A Cia mantém um elenco profissional de bailarinos e bailarinas e já realizou 15 montagens, reunindo um público de cerca de 45 mil espectadores no Brasil, na Alemanha e em Israel. Atua de forma integrada com as Escolas Preparatórias de Dança (EPDs), que funcionam em cinco escolas municipais da periferia da capital gaúcha com formação em dança para crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, no turno inverso da escola. Também são mantidos pela Cia Municipal cinco núcleos de Cias Jovem de Dança que reúnem alunos que se destacam nas EPDs e são orientados pelos bailarinos profissionais.

Cia Municipal de Dança de Porto Alegre

Direção geral: Airton Tomazzoni e Ilza do Canto

Diretora assistente: Neka Machado

Diretor artístico: Maurício Miranda

Direção do Eixo Pedagógico: Iara Deodoro e Carla Souza

Área Suspensa – ficha técnica:

Concepção geral e direção coreográfica: Gal Martins

Concepção e criação de trilha sonora: Dani Lova

Assistente de direção: Maurício Miranda

Iluminador: Bathista Freire

Elenco: Andressa Pereira, Caleo Alencar, Driko Oliveira, Isadora Franco, Leonardo Maia, Leonardo Silva, Marina Sachet, Paula Finn, Pedro Coelho

Fotos: Cintia Bracht e Nando Espinosa

Vídeo: Moov.art

Produção: Ilza do Canto, Maurício Miranda e Carla Souza

Figurino: Vanessa Rodrigues

Área Suspensa em Caxias do Sul

Data: 6 de maio

Local: Teatro Pedro Parenti

Horário: 20h

Ingressos: Entrada franca

Classificação etária: 10 anos

Duração: 30 minutos

Área Suspensa em Porto Alegre

Data: 7 de maio

Local: Teatro Renascença, na avenida Erico Veríssimo, 30

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30,00 (inteiro), R$ 20,00 (solidário) + doação de 1 quilo de alimento não- perecível, R$ 15,00 (meio) para estudantes, idosos, PCDs, classe artística (com comprovação), municipários (apresentação de crachá). Antecipados pelo Sympla ou no local uma hora antes do espetáculo, na bilheteria do teatro de acordo com a disponibilidade e lotação o espaço.

Classificação etária: 10 anos

Duração: 30 minutos

Mais informações em ciamunicipaldancapoa.com.

