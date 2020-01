O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira (21), no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que “o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza”. “As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer”, disse Guedes durante uma discussão sobre o futuro da indústria no mundo.

“Eles têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram as suas florestas, que já lidaram com suas minorias étnicas, essas coisas”, completou, em uma alfinetada nos países desenvolvidos.

O ministro também afirmou que “todos precisamos de mais alimentos”, mas que, dependendo dos produtos químicos necessários para produzir mais, “você não tem um meio ambiente limpo”. “E essa é uma solução política. Não é simples, é muito complexa”, declarou.

Segundo Guedes, o “primeiro nível de preocupações no Brasil é remover o ambiente hostil para negócios em geral, receber e recolocar todo esse conhecimento já disponível em todo o mundo sobre inovação na indústria. Em um país como o Brasil, estamos um pouco para trás. Para não dizer muito para trás”.