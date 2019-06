Às vésperas do inverno, Emater/RS-Ascar diz que plantio do trigo avança no RS

O último Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater/RS-Ascar, mostra que o plantio do trigo avançou dez pontos percentuais no Rio Grande do Sul nesta semana. A divulgação foi feita nesta quarta-feira (19) e aponta que, atualmente, 55% da área destinada para esta safra de trigo foi semeada, estando 97% em germinação e desenvolvimento vegetativo e 3% em floração.

O avanço foi impulsionado pelos regionais de Ijuí, que plantaram 72% da estimativa inicial, e de Santa Rosa, que atingiram 88%. Enquanto Ijuí representa 30% da área estadual prevista de 739.403 hectares para esta safra, Santa Rosa caracteriza 27%.

Lavouras

Na regional de Ijuí, que engloba os Coredes Noroeste Colonial, Celeiro e Alto Jacuí, as primeiras lavouras implantadas apresentaram boa emergência e desenvolvimento inicial satisfatório. As altas temperaturas dos últimos períodos contribuíram para um crescimento vertical mais acentuado.

No Planalto, a cultura está em fase inicial de plantio e estima-se entre 2% e 4% da área plantada neste período. Os produtores aguardam o aumento da umidade do solo (chuvas) para intensificar a atividade. No Alto Uruguai, o plantio atingiu 10% da área prevista. Já na região de Caxias do Sul, as altas temperaturas e o tempo seco favoreceram o preparo do solo e o início da semeadura nos municípios de menor altitude. Ns cidades dos Campos de Cima da Serra, a semeadura deverá iniciar na próxima semana e se intensificar em julho.

Canola

O plantio da canola, devido às boas condições climáticas da semana, foi finalizado nas regiões entre o Alto Jacuí e a Fronteira Noroeste. As primeiras lavouras implantadas nesta safra já estão em florescimento, considerado satisfatório; as demais, em germinação e desenvolvimento inicial.

Cevada

A cultura da cevada está totalmente implantada no Alto Uruguai, encontrando-se em estágio de germinação. Nessa região, a área semeada é de aproximados 10 mil hectares. Nas regiões do Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, o ritmo da implantação da cultura foi desacelerado, a fim de escalonar o plantio e esperar melhor condição de umidade no solo.

Safra de Verão

A Safra do último verão já foi encerrada. Na de milho, houve redução da produtividade em relação às áreas cultivadas em agosto e setembro, devido à maior incidência de doenças foliares e radiculares. A produtividade média final foi superior a oito mil quilos por hectare, superando a expectativa inicial.

Já a cultura em entressafra da soja movimenta os produtores no planejamento da próxima safra. Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, eles também começam a reservar sementes nas cooperativas locais.

