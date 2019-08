Assembleia sedia seminário sobre hortas urbanas; inscrições são gratuitas

Trocar experiências e vivências sobre agricultura urbana, debater os efeitos do uso de agrotóxicos e divulgar a Lei N°15.222 aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa em 2018. Essas são as principais pautas que o Seminário Estadual de Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável irá abordar no dia 28 de agosto, às 8h15, no teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa.

Idealizado pelo Fórum de Hortas Urbanas, sob a coordenação de Mário Bruck, a atividade conta com a participação de representantes da Emater, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Consulado do Brasil no Canadá, UFRGS, UFSM, entre outras entidades. Para o coordenador do Fórum, Mário Bruck, é necessário incentivar a conscientização ambiental das pessoas, estimular a utilização de espaços ociosos e técnicas de manuseio para que isso se torne um hábito para a população.

A inscrição no evento pode ser realizada pelo site www.sympla.com.br de forma gratuita até o dia 26 de agosto.

