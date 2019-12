Notas Brasil Assinada MP que reajusta em 8% salários de policiais do DF

25 de dezembro de 2019

O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória (MP) que transfere ao Distrito Federal o poder de administrar o Fundo Constitucional do DF. A assinatura ocorreu durante reunião com o governador do DF, Ibaneis Rocha, e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Segundo Ibaneis, a MP terá um artigo que garante aos agentes de segurança pública do DF um reajuste de 8%.

