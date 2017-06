A associaÃ§Ã£o de procuradores criticou a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, sobre o MinistÃ©rio PÃºblico

Associação Nacional dos Procuradores da República publicou nota nesta sexta-feira na qual afirma “o caráter inadequado e infundado das críticas assacadas contra o MPF [Ministério Público Federal]” pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, durante sessão que absolveu a chapa Dilma-Temer de abuso de poder econômico e político nas eleições 2014.

Durante a sessão, Gilmar Mendes rejeitou o pedido do vice-procurador eleitoral, Nicolao Dino, que queria impedir o ministro Admar Gonzada de atuar no julgamento. Segundo ele, Gonzaga advogou para a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff em 2010, que teria sido contaminada com recursos ilegais, conforme provas do processo que analisa a campanha de 2014.

Gonzaga argumentou que desde 2013 não atua mais em causas eleitorais e defendeu seu direito de votar no julgamento, no que foi apoiado pelos colegas. O pedido de Dino foi negado pelos demais ministros, mas acabou gerando desentendimento com Gilmar Mendes, que criticou o representante do Ministério Público Eleitoral.

O que diz associação

“O Ministério Público Federal tem independência funcional garantida na Constituição e mesma estatura dos juízes exatamente para não estarem seus membros submetidos a ninguém que não à lei e suas consciências. O Brasil precisa de instituições que funcionem com serenidade, com impessoalidade, sem cores políticas e sem temor”, diz a entidade.

“Assim tem sido o comportamento do Ministério Público Federal na Lava-Jato e em toda sua atividade, por todos os seus membros, e assim foi a atuação escorreita do vice-procurador-Geral Eleitoral Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, realizada na tarde de hoje, com todo o País de testemunha”, continua a nota.

