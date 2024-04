Política Ministro de Portos e Aeroportos vai convocar empresas aéreas para endurecer regras no transporte de animais

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Um cão de raça golden retriever foi devolvido morto ao seu tutor por funcionários da companhia aérea que realizava o transporte do animal. Na foto, o ministro Silvio Costa Filho Foto: Divulgação/Ministério de Portos e Aeroportos Na última segunda-feira (22), um cão de raça golden retriever foi devolvido morto ao seu tutor por funcionários da companhia aérea que realizava o transporte do animal Foto: Divulgação/Ministério de Portos e Aeroportos

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que convocará uma reunião com as companhias aéreas para discutir normas mais rígidas para o transporte de animais.

“Precisamos de uma legislação mais dura”, afirmou o ministro, que cobrou apuração imediata da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) sobre o caso do cachorro morto em um voo da Gol.

Joca, um cão de quatro anos da raça golden retriever, foi parar erroneamente em Fortaleza (CE). Seu tutor o esperava em Sinop (MT). A empresa o embarcou em um avião errado no aeroporto de Guarulhos (SP).

De acordo com a família do tutor, Joca foi deixado várias horas sob o sol e sem nenhuma assistência veterinária. O caso gerou comoção nas redes sociais. A Anac instaurou processo administrativo para apurar os motivos que levaram à morte do cachorro. “A agência deu prazo de três dias para a Gol responder”, informou Silvio Costa Filho.

Entre outras informações, a Anac quer saber as condições de transporte do animal, o seu envio para localidade diversa da contratada e as condições para a prestação desse tipo de serviço. O objetivo é abrir processo de fiscalização conforme as constatações apuradas.

“Que esse episódio tão triste sirva como uma janela de oportunidade para rediscutirmos as regras em vigência e apertarmos o que existe hoje”, concluiu o ministro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-de-portos-e-aeroportos-vai-convocar-empresas-aereas-para-endurecer-regras-no-transporte-de-animais/

Ministro de Portos e Aeroportos vai convocar empresas aéreas para endurecer regras no transporte de animais

2024-04-24