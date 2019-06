Quatro pessoas deverão ser indiciadas por derrubar um avião comercial com 298 passageiros da Malaysia Airlines que sobrevoava a Ucrânia em 2014. Uma força tarefa comandada por holandeses atua judicialmente no caso. O julgamento começará em março de 2020, segundo famílias das vítimas. O avião foi derrubado com um míssil russo. Os suspeitos são três russos e um ucraniano.

