Ataque a sinagoga na Alemanha foi transmitido online

O ataque a tiros que deixou duas pessoas mortas na Alemanha nesta quarta-feira (09) foi transmitido ao vivo na plataforma de videogames da Amazon, o Twitch. O atentado ocorreu no dia do Yom Kipur, a data mais sagrada do ano para o judaísmo, em frente a uma sinagoga e em um restaurante de comida árabe na cidade de Halle, 150 km a sudoeste de Berlim.

“Estamos chocados e tristes com a tragédia que ocorreu na Alemanha e nossas mais profundas condolências vão para todos os afetados”, disse Brielle Villablanca, porta-voz do Twitch. Um homem foi preso, mas as autoridades pediram à população da cidade de 200 mil habitantes que permaneça em alerta, pois a procura por outros dois suspeitos continua. As revistas alemãs Spiegel e Focus Online afirmam que um deles seria um alemão de 27 anos.

O Twitch, que diz ter 15 milhões de usuários diários, é um site onde os jogadores podem transmitir seus jogos ao vivo e conversar com outros usuários, embora também tenha canais focados em esportes, música e política.

“O Twitch tem uma política de tolerância zero contra conduta odiosa, e qualquer ato de violência é levado extremamente a sério. Trabalhamos com urgência para remover esse conteúdo e suspenderemos permanentemente todas as contas que estiverem publicando ou repassando conteúdo desse ato repugnante”, completou a porta-voz.

Deixe seu comentário: