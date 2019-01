A Polícia Civil e o MPF (Ministério Público Federal) abriu investigação sobre o ataque a tiros contra o acampamento Mbyá-Guarani na chamada Ponta do Arado, no bairro Belém Novo, Zona Sul de Porto Alegre. Conforme os índios, os disparos foram feitos por dois homens encapuzados “que prometeram voltar”. Cápsulas de pistola calibre 22 foram encontradas no local.

Deixe seu comentário: