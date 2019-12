Notas Mundo Ataque a tiros em hospital na República Tcheca deixa 6 mortos

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Um ataque a tiros em uma ala de espera de um hospital no campus da Universidade de Ostrava, no leste da República Tcheca, deixou 6 mortos na manhã desta terça-feira (10). O autor dos disparos deixou o local e se matou ao ser perseguido pela polícia. As motivações do ataque ainda não estão claras.

