No mínimo 100 prisioneiros de um centro de detenção dos rebeldes houthis do Iêmen morreram em ataques aéreos da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita contra a cidade de Dhamar. O porta-voz do Ministério da Saúde do governo rebelde iemenita, Yusuf al Haderi, afirmou a prisão foi atingida por um mínimo de sete mísseis disparados pela coalizão árabe.