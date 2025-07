Mundo Trump não descarta expulsar Elon Musk dos Estados Unidos; entenda

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Trump intensificou as ameaças convencido de que Musk ataca aquilo que ele chama de sua "grande e bela lei" Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (1°) que não descarta analisar a possibilidade de expulsar Elon Musk, depois que o bilionário sul-africano criticou duramente seu projeto de lei do orçamento federal.

Musk nasceu na cidade de Pretória, uma das três capitais oficias da África do Sul e se tornou cidadão americano no início dos anos 2000. Pessoa mais rica do mundo, Musk foi o maior doador de Trump nas eleições de 2024 e, no início do mandato do republicano, era onipresente. Mas os dois romperam em junho deste ano por causa do projeto de lei, e o empresário continuou a criticá-lo nos últimos dias. Musk acusa os republicanos de abandonarem os esforços para colocar os Estados Unidos na vanguarda da revolução dos veículos elétricos e das energias limpas.

Além disso, o sul-africano propôs a criação de uma nova formação política chamada “Partido América”, caso o projeto de lei seja aprovado. Trump também afirmou que a comissão de eficiência governamental (DOGE), dirigida por Musk até o final de maio, poderia se concentrar nos subsídios concedidos ao fundador da Tesla e da SpaceX.

“Não sei. Teremos que examinar isso”, declarou Trump a jornalistas na Casa Branca, ao ser questionado se consideraria deportar Musk.

“Talvez tenhamos que impor o DOGE ao Elon. Sabem o que é o DOGE? O DOGE é o monstro que pode ter que voltar e devorar o Elon”, acrescentou.

A declaração foi feita pelo presidente norte-americano antes de embarcar para a Flórida, onde participou da inauguração de um centro de detenção remoto para imigrantes, apelidado de “Alcatraz do Jacaré”, enquanto pressiona parlamentares a apresentarem um amplo projeto de lei orçamentária com o objetivo de aumentar as deportações.

A instalação fica a cerca de 60 km de Miami, em uma vasta área úmida subtropical repleta de jacarés, crocodilos e cobras pítons. O local é um simbolismo assustador que a Casa Branca utilizou para demonstrar sua determinação em expulsar imigrantes que, segundo ela, foram indevidamente autorizados a permanecer no país durante o governo do ex-presidente, Joe Biden.

O complexo no sul da Flórida, no Aeroporto de Treinamento e Transição Dade Collier, tem um custo estimado de US$ 450 milhões anuais e pode abrigar cerca de cinco mil pessoas, estimam autoridades.

Trump intensificou as ameaças, convencido de que Musk ataca aquilo que ele chama de sua “grande e bela lei” porque está incomodado com a retirada de medidas favoráveis aos veículos elétricos.

“Ele está muito incomodado com a situação, mas, sabem?, pode acabar perdendo muito mais do que isso, garanto a vocês agora mesmo. Elon pode perder muito mais do que isso”, afirmou.

Na noite de segunda-feira, Trump fez comentários semelhantes em sua plataforma Truth Social.

“Sem subsídios, Elon provavelmente teria que fechar tudo e voltar para a África do Sul”, escreveu.

